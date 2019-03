Eine länderübergreifende Kontrollaktion, hier in Delmenhorst, sorgte für ein Verkehrschaos. (INGO MOELLERS)

Innensenator Ulrich Mäurer (SPD) ging es am Donnerstag vor einer Woche so wie vielen Bremern: Er stand – wohl ebenso wenig amüsiert wie die meisten – im Stau, der nachmittags als Folge einer Verkehrskontrolle der Polizei an der Bundesstraße 75 die halbe Stadt lahmgelegt hatte. Allerdings war das nicht der Anlass, warum das Verkehrschaos auch die Innendeputation in ihrer Sitzung beschäftigte. Horst Wesemann, Deputierter für die Linken, wollte von Rainer Zottmann, Leiter der Direktion Einsatz der Bremer Polizei, mehr zu den Hintergründen der Aktion wissen, bei der letztendlich lediglich 50 Fahrzeuge kontrolliert worden waren. „Ich halte das in diesem Umfang für nicht verhältnismäßig“, sagte Wesemann.

Grundsätzlich führten Kontrollen immer zu Staus, erklärte Zottmann. In diesem Fall hatte die Polizei seinen Angaben zufolge aber einen Faktor übersehen, nämlich die Auswirkungen eines 13 Kilometer langen Staus auf der A 1 in Richtung Süden. Die Folge: Die Autobahnfahrer suchten sich Um- und Schleichwege durch die Stadt und trafen dort auf den Berufsverkehr. „Wir hatten an dem Tag zusätzlich 150 kleine Baustellen, zum Beispiel Baumfällarbeiten. Da kam wirklich alles zusammen“, sagte Zottmann. „Als wir den Zusammenhang mit dem Stau auf der A 1 bemerkt haben, haben wir die Kontrollen eingestellt.“ Der Einsatz, der sich gegen organisierte Banden von Einbrechern richtete, war eine gemeinsame Aktion der norddeutschen Länder. Zottmann: „Wir haben ihn als einzige abgebrochen, in Hamburg beispielsweise wurde auch abends noch kontrolliert.“

Die verhältnismäßig geringe Zahl an tatsächlich kontrollierten Fahrzeugen erklärte der Polizeidirektor mit der vorher festgelegten Strategie, nur die verdächtig wirkenden herauszuwinken, also unter anderem Transporter älteren Baujahrs und SUVs, in denen junge Männer saßen. „Es ging nicht in erster Linie darum, Täter festzunehmen. Wir erwarten eine bessere Kenntnis ihrer Bewegungsmuster“, sagte Zottmann. Die gemeinsamen Erkenntnisse aus allen Bundesländern werden nun in Oldenburg zusammengefügt und ausgewertet. Grundsätzlich wolle man aber aus dem Verkehrschaos lernen und es bei der nächsten Aktion, einer Geschwindigkeitskontrolle Anfang April gemeinsam mit Niedersachsen, besser machen. „Wir werden genau gucken, was auf der Autobahn passiert.“