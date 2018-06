In Walle landete ein Autodieb kopfüber in einem Fleet. (dpa)

In Bremen-Walle verlor ein Autodieb am Donnerstagabend die Kontrolle über seinen Wagen und landete kopfüber in einem Fleet. Die Feuerwehr konnte das Fahrzeug in einer aufwendigen Bergungsaktion aus dem Wasser ziehen. Einsatzkräfte der Bremer Polizei ermittelten schnell den flüchtenden Fahrer. Der 35 Jahre alte Mann hatte das Auto zuvor entwendet und besaß außerdem keinen gültigen Führerschein.

Die Polizei wurde am späten Abend zu einem Verkehrsunfall in der Waller Straße gerufen. Ein Kleinwagen lag hinter einer Kurve kopfüber in einem Graben. Taucher der Feuerwehr stellten fest, dass sich keine Menschen mehr im Fahrzeug befanden. Das Auto wurde mit einem Kran aus dem Wasser gezogen und zur Spurensuche abgeschleppt.

Wagen war gestohlen

Bei weiteren Ermittlungen stellte sich heraus, dass der Wagen kurz zuvor gestohlen wurde. Hinweise führten die Einsatzkräfte zu dem 35-Jährigen und seiner Wohnung in Gröpelingen. Er war gerade dabei offensichtlich seine nasse und dreckige Kleidung in seiner Waschmaschine zu reinigen. Der Bremer stand unter Alkohol- und Drogeneinfluss und wurde zur Blutentnahme und für weitere polizeiliche Maßnahmen mit zur Wache genommen. (jfj)