Die Polizei hat am späten Samstagabend einen Mann festgenommen, der zuvor in Hemelingen vor einer Verkehrskontrolle geflohen war. Nach Polizeiangaben beobachtete die Besatzung eines Streifenwagens an der Kreuzung Autobahnzubringer/ An der Grenzpappel wie der 42-jährige Fahrer über eine rote Ampel fuhr und anschließend mit deutlich überhöhter Geschwindigkeit weiter über die Hannoversche Straße in Richtung Christernstraße raste. Das Signal zur Verkehrskontrolle ignorierte der Mann und setzte stattdessen seine wilde Fahrt durch Hemelingen fort. Dabei verursachte er mehrere Beinaheunfälle. So lenkte der 42-Jährige auf der Hemelinger Straße seinen Wagen in den Gegenverkehr. Ihm entgegenkommende Verkehrsteilnehmer mussten auf den Geh- und Radweg ausweichen. An der Ecke Osterhop / Hinter den Ellern bremste der Fahrer plötzlich und ohne ersichtlichen Grund so stark ab, dass der Streifenwagen auf den Pkw auffuhr, heißt es weiter in einer Mitteilung.

Bis zu 20.000 Euro Schaden

Der Fahrer versuchte nach diesem Zusammenstoß weiterhin zu fliehen, die Polizei hinderte den Mann jedoch daran. Auch sein Versuch zu Fuß zu fliehen blieb erfolglos. Die Beamten nahmen ihn auf einem Garagenhof vorübergehend fest. Fahrzeug und Führerschein des Mannes wurden sichergestellt, zudem musste er sich einer Blutentnahme unterziehen. Die Polizei stellte zudem fest, dass bei der Fahrt vier weitere Fahrzeuge beschädigt wurden. Die Schadenshöhe beträgt nach Polizeiangaben 15.000 bis 20.000 Euro. (haf)