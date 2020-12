Auf der Flucht vor dem Zoll hat ein Autofahrer am Dienstag die Kontrolle über sein Fahrzeug verloren - in der Vahr landete der Wagen in der Böschung. (Christian Butt)

Auf der Flucht vor einer Kontrolle durch den Zoll ist ein Autofahrer am Dienstag in der Vahr verunglückt. Der Fahrer und zwei Insassen konnten flüchten, ein weiterer Mitfahrer wurde vorläufig festgenommen, das Auto beschlagnahmt.

Der Mitsubishi-Fahrer war auf der Autobahn 27 unterwegs, als er um 15.45 Uhr von einem Zollfahrzeug zum Anhalten aufgefordert wurde. Wie die Polizei mitteilt, ignorierte der Fahrer das Stoppzeichen, verließ die Autobahn an der Ausfahrt Vahr und fuhr dann mit hoher Geschwindigkeit durch die Richard-Boljahn-Allee. Beim Versuch, in die Karl-Kautsky-Straße abzubiegen, kam der Wagen von der Fahrbahn ab. Die Fahrt endete in den Büschen am Straßenrand. Ein 28 Jahre alter Mitfahrer konnte vorläufig festgenommen werden, dem Fahrer und zwei Beifahrern gelang die Flucht.

Die weiteren Ermittlungen der Polizei, auch zu den Hintergründen der Flucht, dauern an.