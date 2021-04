Die Bremer Polizei hat am Wochenende wieder verstärkt Poser und Raser ins Visier genommen. Auf der Kurfürstenallee erwischten die Beamten einen Mann, der innerorts mit 124 km/h unterwegs war (Symbolfoto). (Uwe Anspach)

Die eigens von der Bremer Polizei eingerichtete „Kontrollgruppe Raser und Poser“ ist am Osterwochenende erneut aktiv worden und hat diverse Autofahrer kontrolliert. Nach Angaben der Polizei kontrollierten die Beamten am Karfreitag sowie am Samstag etwa 30 Fahrzeuge und stellten einige Verstöße fest. Besonders negativ in Erscheinung getreten ist dabei ein Autofahrer, der auf der Kurfürstenallee statt der erlaubten 50 km/h mit Tempo 124 unterwegs war. Ihn erwartet nun unter anderem ein Fahrverbot, ebenso wie fünf weitere Raser, die die Beamten in anderen Stadtteilen erwischten. Die Beamten gingen zudem Hinweisen auf vermeintliche Poser-Treffen. Dabei wurde einem Autofahrer die Weiterfahrt wegen technischer Veränderungen untersagt.

Zudem ahndeten die Beamten Ordnungswidrigkeiten, wie Rechtsüberholen oder Rotlichtfahrten. Gegen einen Autofahrer und einen E-Scooter-Fahrer wurde Strafanzeigen geschrieben, weil sie ohne Versicherungsschutz unterwegs waren.

Die Spezialisten der Kontrollgruppe sind im gesamten Bremer Stadtgebiet unterwegs und gehen dabei auch Beschwerden und Hinweise aus der Bevölkerung nach.