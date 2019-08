Die Autobahnen 1 und 27 werden wegen Schilderbrücken kurzzeitig gesperrt. (Bernd Wüstneck /dpa)

Die Fahrbahn der A1 in Richtung Hamburg wird ab Montagmorgen erneuert. Autofahrer müssen daher zwischen dem Bremer Kreuz und der Anschlussstelle Oyten in den kommenden Wochen mit Behinderungen rechnen. Darüber informiert die Gesellschaft "A1 mobil", die für den Abschnitt zuständig ist. Demnach sollen die Arbeiten bis zum 9. Oktober abgeschlossen sein.

Vom 26. August bis zum 30. September können Autofahrer in Richtung Bremen zunächst nur zwei von drei Fahrstreifen nutzen. In Fahrtrichtung Hamburg stehen bis zum 9. September tagsüber alle Spuren zur Verfügung - zwischen 19 und 5 Uhr wird die Autobahn auch dort zweispurig. Ab dem 9. September fließt der gesamte Verkehr dann über die Fahrbahn in Richtung Bremen. Bis zum 30. September stehen dem Verkehr in Fahrtrichtung Hamburg trotz alledem wieder ganztägig drei Spuren zur Verfügung; Autofahrern in Richtung Bremen weiterhin nur zwei.

Die Anschlussstelle Oyten bleibt während der Arbeiten grundsätzlich offen, muss jedoch bis einschließlich Sonntag jeweils von 19 bis 5 Uhr in Richtung Bremen gesperrt werden.

Kurzzeitige Vollsperrungen der A1 und A27 ab Dienstagnacht

Für neue Schilderbrücken stehen darüber hinaus weitere Sperrungen an. Das teilt das Bremer Amt für Straßen und Verkehr (ASV) mit. Demnach stehen auf den Autobahnen 1 und 27 kurzzeitige Vollsperrungen an. In der Nacht vom Dienstag, 27. August, auf Mittwoch, 28. August, werden auf der Autobahn 27 zwischen der Anschlussstelle Bremen-Sebaldsbrück und dem Bremer Kreuz sogenannte Verkehrszeichenbrücken aufgestellt. Diese Brücken dienen als Träger für wegweisende Verkehrsschilder überwiegend auf Autobahnen. Für die Bauarbeiten muss die Fahrbahn in Richtung Hannover zweimal für etwa 15 Minuten voll gesperrt werden, heißt es vom ASV.

In der Nacht vom Mittwoch, 28. August, auf Donnerstag, 29. August, passiert auf der Autobahn 1 zwischen der Anschlussstelle Uphusen/HB-Mahndorf und dem Bremer Kreuz sozusagen das Gleiche. Für eine weitere Schilderbrücke muss die Fahrbahn in Fahrtrichtung Hamburg ebenfalls zweimal für etwa 15 Minuten voll gesperrt werden. Staus und Beeinträchtigungen seien während der Bauphase unvermeidlich, heißt es vom ASV. Informationen zur Verkehrssituation gibt es unter www.vmz.bremen.de.

