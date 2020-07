Bei dem Unfall wurden drei Menschen verletzt. (nonstopnews)

Ein 51 Jahre alter Mann ist beim Abbiegen im Bremer Stadtteil Gröpelingen mit einer Straßenbahn zusammengestoßen, drei Menschen wurden dabei verletzt. Nach ersten Erkenntnissen bog der Mann am Dienstagabend mit seinem Auto an einer Kreuzung links ab und prallte mit der Straßenbahn zusammen, wie die Polizei am Mittwoch mitteilte. Der 51-Jährige sowie seine 46 Jahre alte Beifahrerin seien leicht verletzt worden, ebenso ein 45 Jahre alter Fahrgast. Der Sachschaden beläuft sich den Angaben zufolge auf 30 000 Euro.