Ein 42-jähriger Autofahrer hat einen Unfall in Oslebhausen gebaut, als er vor der Polizei geflüchtet ist. (Stefan Puchner/dpa)

Ein 42-jähriger Autofahrer hat in der Nacht zu Montag in Oslebshausen unter Drogeneinfluss einen Unfall verursacht, indem er vor einer Polizeikontrolle flüchtete und gegen einen Baum fuhr. Das teilte die Polizei am Montagmittag mit. Polizeibeamten fiel demnach gegen 23.50 Uhr auf der Oslebshauser Heerstraße in Richtung stadtauswärts ein Volvo-Fahrer auf, der zu schnell unterwegs gewesen sei. Die Polizisten wollten den Fahrer kontrollieren, der daraufhin jedoch beschleunigte, um in seinem Wagen zu flüchten. Dabei beschädigte er in der Maria-Krüger-Straße eine Laterne, den Zaun eines Baumes sowie einen Poller.

Fahrer fährt gegen Baum und verletzt sich dabei

Dennoch setzte der Fahrer die Fahrt fort, in der Ritterhuder Heerstraße verlor er die Kontrolle über sein Fahrzeug und prallte gegen einen Baum. Er verletzte sich durch den Unfall, wurde vom Rettungsdienst vor Ort versorgt und kam zur Beobachtung anschließend ins Krankenhaus. Der 42-jährige Fahrer unterzog sich dort einer angeordneten Blutentnahme. Der Wagen wurde bei dem Unfall stark beschädigt und musste abgeschleppt werden.

Mehr zum Thema Einbruch in Werkstatt in Oslebshausen Polizei nimmt jugendliche Autodiebe fest Drei Autos wurden in der Nacht zu Mittwoch aus einer Werkstatt in Oslebshausen gestohlen. Keine zwei Tage später hat die Polizei mehrere Verdächtige festgenommen. Die ... mehr »

Bei weiteren Ermittlungen stellte die Polizei fest, dass der Fahrer keine gültige Fahrerlaubnis hatte und sein Auto sowie das Kennzeichnen Diebesgut waren. Der Wagen wurde beschlagnahmt, im Inneren befand sich ersten Annahmen der Polizei zufolge weiteres Diebesgut.

Die Polizei fertigte Strafanzeigen wegen Gefährdung des Straßenverkehrs, Fahren ohne Erlaubnis, Urkundenfälschung und Fahrerflucht. Der Sachschaden wird auf etwa 5000 Euro beziffert.