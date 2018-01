Die für diesen Donnerstag geplante Autogrammstunde mit Mike Singer (Foto) ist aus Sicherheitsgründen abgesagt worden. (HENNING KAISER, Henning Kaiser/dpa)

Der Sänger und Social-Media-Star Mike Singer (18) sollte diesen Donnerstag im Media Markt in der Waterfront Autogramme geben. Doch die Veranstaltung wurde am Mittwoch aus Sicherheitsgründen abgesagt. Auch alle weiteren Termine der Autogrammstunden-Tour fallen aus. Grund dafür ist das Chaos bei einer Autogrammstunde am Dienstag in Wuppertal. 1300 Fans drängelten sich bei einem Elektronikhändler in der Hoffnung, ihr Idol zu sehen. Mehrere der meist jungen Besucher kollabierten, Rettungskräfte kümmerten sich um die Jugendlichen. Sieben leicht Verletzte mussten im Krankenhaus behandelt werden.

Wuppertal war der Auftakt der Autogrammstunden-Tour zu Mike Singers neuem Album „Deja Vu“. Am Mittwoch gab Mike Singer aber auf Instagram bekannt, dass in Absprache mit den beteiligten Märkten und seiner Plattenfirma die gesamte Tour abgesagt wurde. Der Sänger schreibt: „Es macht mich unendlich traurig, dass wir diese Tour, auf die ich mich schon lange gefreut habe, nicht wie geplant durchziehen können.“ Doch keiner hätte mit einem so hohen Andrang gerechnet.

Dem Internetstar aus Offenbach folgen im Internet auf Instagram 1,4 Millionen Menschen, bei Youtube hat er mehr als eine halbe Millionen Follower, auf Facebook knapp 360 000 Fans.