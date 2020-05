Mit einem Autokorso protestieren mehrere Organisationen gegen die Zentrale Aufnahmestelle für Asylbewerber und Flüchtlinge in Vegesack. Die Demo ist gegen 12 Uhr am Weserstadion gestartet. (Privat)

Mit einem "Autokorso der Solidarität" protestieren derzeit die "Basisgruppe Antifaschismus", die "Interventionalistische Linke" sowie die "Sozialistische Jugend" und weitere Organisationen gegen die Zentrale Aufnahmestelle für Asylbewerber und Flüchtlinge im Land Bremen (ZAST) an der Lindenstraße in Vegesack. Angemeldet sind bis zu 40 Fahrzeuge, teilt die Polizei mit. Diese Zahl wird offenbar deutlich überschritten. Die Wagenkolonne ist gegen 12.45 Uhr an der Rampe West des Weserstadions gestartet.

Die Route führt durch das Ostertorviertel, Walle, Utbremen, Gröpelingen und Oslebshausen vor allem auf den Hauptstraßen bis zur ZAST an der Lindenstraße in Vegesack. Dort soll der Autokorso nach Veranstalterangaben gegen 16 Uhr eintreffen.

Mehr zum Thema Nach Corona-Ausbruch in Bremer Erstaufnahmestelle 40 Geflüchtete kommen in neue Unterkunft Nach den Corona-Infektionen in der Erstaufnahmeeinrichtung Lindenstraße hat das Sozialressort nun ... mehr »

Auf der Route der automobilen Protestaktion komme es nur zu kurzfristigen Sperrungen, damit die Kolonne passieren kann, erläuterte die Polizei, die den Korso begleitet.

In der ZAST sind in den vergangenen Wochen 146 Menschen positiv auf das Corona-Virus getestet worden. Aus diesem Grund hatte es bereits mehrere Proteste um die Belegung der Zentralen Aufnahmestelle gegeben. Das Sozialressort hat bereits reagiert und eine Entlastungsunterkunft in der Überseestadt in Betrieb genommen. Dort sollen bis zu 40 zuvor an Covid-19-Erkrankte untergebracht werden.