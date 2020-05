Die Polizei hat am Abend zwei Männer, die sich ein Autorennen lieferten, aus dem Verkehr gezogen. (Björn Hake)

Zwei junge Autofahrer sollen sich am Dienstagabend ein Rennen auf der Stresemannstraße in Bremerhaven geliefert haben. Die Polizei hat die Fahrer im Alter von 19 und 23 Jahren ermittelt und Führerscheine und Fahrzeuge beschlagnahmt.

Der Polizeimitteilung zufolge standen die Männer gegen 19 Uhr an einer Ampel an der Stresemannstraße/ Wiesenstraße und drückten bei grün auf ihre Gaspedale. Anschließend bremsten sie kurz an der roten Ampel in Höhe der Grimsbystraße und beschleunigten dann wieder. Als die Polizei sie anhielt und überprüfte, bestritten die Männer, sich ein Rennen geliefert zu haben. Die Ermittlungen dauern an, ein Strafverfahren wurde eingeleitet.