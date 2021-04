In der Nacht zu Montag ist es in der Bremer Neustadt zu zwei Autobränden gekommen. (Carsten Rehder)

In der Bremer Neustadt sind in der Nacht zu Ostermontag zwei Autos in Brand geraten. Nach Angaben der Polizei konnten die Feuerwehr die Brände in der Biebricher Straße schnell löschen. Es entstand ein Sachschaden von knapp 20.000 Euro. Die Polizei sucht nun nach Zeugen. Wer gegen 23.30 Uhr verdächtige Beobachtungen gemacht hat, erreicht die zuständige Dienststelle unter der Telefonnummer 0421 - 362-3888.