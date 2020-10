In der Nacht zu Donnerstag mussten die Einsatzkräfte in die Bremer Neustadt ausrücken. (DPA)

Drei Wagen einer Carsharing-Gruppe sind in der Bremer Neustadt in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag offenbar in Brand gesteckt worden. Das teilte die Polizei am Donnerstagmorgen mit.

Die Fahrzeuge waren auf einem Parkplatz an der Straße Neustadtswall abgestellt. Gegen 0.30 Uhr wurde das Feuer gemeldet. Die Flammen beschädigten dabei außerdem zwei Müllcontainer.

Die Feuerwehr löschte den Brand, insgesamt entstand ein Sachschaden von mehr als 50.000 Euro. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen. Zeugenhinweise nimmt der Kriminaldauerdienst in Bremen unter der Telefonnummer (0421) 362 3888 entgegen.