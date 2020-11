Nach dem Brand in der Bremer Neustadt sucht die Polizei Bremen Zeugen. (Friso Gentsch / dpa)

Bei einem Feuer in einem Parkhaus am Neustadtswall sind am Freitagmorgen drei Autos ausgebrannt. Wie die Polizei berichtet, sei des Feuer, bei dem ein Mercedes Kombi, ein VW Van sowie eine Chevrolet Limousine ausbrannten, gegen 3.40 Uhr gemeldet worden. Die Feuerwehr konnte das Feuer schnell löschen. Durch den Rauch und die Hitzeentwicklung wurden 13 weitere Autos beschädigt. Die Polizei sucht nun Zeugen, die in der Nacht zu Freitag verdächtige Beobachtungen gemacht hat. Hinweise nimmt die Polizei unter 0421 / 362 3888 entgegen.