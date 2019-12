In der Rheinstraße brannte in der Nacht ein VW Tiguan. (Carolin Henkenberens)

Gerade einmal drei Wochen alt war der Wagen von Ralf Burdorf. Ein Firmenauto. Jetzt steht der graue VW Tiguan mit kaputten Fensterscheiben, völlig ausgebranntem Motorraum und hochgeklappter Haube am Straßenrand. Der Gestank von verbranntem Plastik liegt in der Luft. Burdorf kann es nicht fassen.

Ausgebranntes Auto: Die Polizei ermittelt auch die Brandursache eines Opel Corsa in der Schopenhauerstraße. (Carolin Henkenberens)

In der Nacht zu Sonntag hat es in der Neustadt gebrannt. Zunächst in der Schopenhauerstraße, gegen viertel nach zwei. Ein grauer Opel Corsa stand in Flammen, sie griffen auf ein zweites Auto, einen Skoda, über. Die Feuerwehr rückte an. Während sie noch den Brand löschte, entdeckte nur wenige Straßen weiter, in der Rheinstraße, ein Anwohner das Feuer, das den Wagen von Ralf Burdorf und eine davor parkende hellblaue A-Klasse von Mercedes ergriffen hatte. Der Nachbar alarmierte die Feuerwehr.

Am Mittag danach stehen in der Rheinstraße einige Anwohner zusammen, blicken auf den Trümmerhaufen. Eine Nachbarin schimpft darüber, dass so viele Fußgänger Fotos von den verkohlten Wracks machen. „Hat es dich auch erwischt?“, fragt ein Mann Ralf Burdorf. Er sagt, seiner Tante, die derzeit im Urlaub ist, gehöre das hellblaue Auto, von dessen Heck nicht mehr viel übrig ist. Die Männer fragen sich, wer um Himmels willen so etwas macht. Burdorf sagt: „Guck dir mal an, wie trocken alles ist. Das hätte auch alles Feuer fangen können.“ Der Blechschaden sei ja nicht das Schlimmste. Was, wenn die Flammen auf Büsche und Häuser übergegangen wären? „Dass die nicht wissen, was sie damit anrichten“, sagt Burdorf.

Polizei hat den Verdacht der Brandstiftung

Die, das sind für Burdorf die Täter. Er geht von Brandstiftung aus. In der offiziellen Mitteilung der Polizei heißt es neutral, die Ermittlungen zu den Brandursachen seien aufgenommen worden. Das bedeutet: Brandstiftung wird nicht ausgeschlossen, aber man weiß es eben noch nicht. „Der Verdacht liegt nahe“, sagt ein Polizeisprecher dazu. Neben den vier Autos brannte in der Nacht auch ein Altpapierstapel in der Langemarckstraße. Am Montag würden die Brandspezialisten der Polizei Näheres ermitteln, sagte der Sprecher.

„Erst habe ich gedacht, das waren Kapitalismuskritiker oder Umweltaktivisten“, sagt Burdorf. „Dann habe ich aber gehört, dass es in der Schopenhauerstraße ein Opel Corsa war, das ist ja kein Luxusauto.“ Von dem Brand mitbekommen habe er so um halb drei, zwanzig vor drei, weil der Hund gebellt habe. „Als ich rausgeguckt habe, war die Polizei schon da“, erzählt der Mann. Ein Nachbar, Thomas Hanraths, lobt die Feuerwehr. „Die haben das Feuer schnell gelöscht“, sagt er. Die Feuerwehr habe ihn wach geklingelt, weil sein Auto nur wenige Schritte vom Feuer entfernt parkte, auf der anderen Straßenseite. Hanraths hatte Glück: Sein Auto blieb unversehrt.

