In der Bremer Neustadt sind in der Nacht zu Sonntag mehrere Fahrzeuge in Flammen aufgegangen. Das berichtet die Polizei Bremen. Zunächst brannte gegen 2 Uhr morgens ein Auto in der Schopenhauerstraße. Die Flammen zogen auch ein davor geparktes Fahrzeug in Mitleidenschaft. Während der Löscharbeiten wurde den Einsatzkräften ein weiterer Fahrzeugbrand in der Rheinstraße gemeldet. Auch dort griff das Feuer auf ein weiteres Auto über.

Zudem brannte in der Langemarckstraße ein größerer Haufen mit Zeitungen und Pappe aus. Alle Brände konnten gelöscht werden, verletzt wurde niemand.

Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen zu den Brandursachen aufgenommen und sucht nach Zeugen. Wer verdächtige Beobachtungen gemacht hat, wird gebeten sich unter 0421/ 362 38 88 beim Kriminaldauerdienst zu melden.