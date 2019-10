Bremer Autobesitzer hätten ihre Autos zum 1. Oktober auch online anmelden können sollen. Doch der neue Service läuft noch nicht. (Markus Scholz/dpa)

Kein Schlange stehen mehr, kein Besuch mehr in der Zulassungsstelle. Stattdessen sollte – so der Plan des Bundesverkehrsministers Andreas Scheuer (CSU) – das Zulassen, Umschreiben oder Wiederzulassen eines Autos ab dem 1. Oktober überall in Deutschland ganz einfach per Mausklick von zu Hause aus erledigt werden können. Doch die Umsetzung der sogenannten „i-Kfz“-Anwendungen verzögert sich laut Medienberichten in vielen Bundesländern, auch in Bremen. Die Innenbehörde bestätigte das nun.

„Derzeit läuft die Bezahlplattform nicht, wodurch wir die internetbasierte Fahrzeug-Zulassung nicht freischalten können“, teilte die Innenbehörde von Ulrich Mäurer (SPD) mit. Wann der Online-Service in Bremen starten kann, konnte nicht gesagt werden. Man erwarte aber, das Problem kurzfristig lösen zu können. Durch die Online-Anmeldung von Fahrzeugen würden übrigens keine nennenswerten Personalkapazitäten in der Zulassungsstelle an der Stresemannstraße frei. Zusätzliches Personal werde aber ebenso nicht benötigt.

Bremen ist kein Sonderfall: Auch in einigen der 44 Zulassungsstellen in Niedersachsen gibt es einer Sprecherin des dortigen Wirtschaftsressorts zufolge kleinere Anfangsschwierigkeiten. Wie viele das betrifft und wo, konnte sie jedoch nicht sagen. Medienberichten zufolge gibt es auch technische Probleme in Hamburg und Schleswig-Holstein. Für zulassungsrechtliche Angelegenheiten sind die Kommunalverwaltungen zuständig. 20 Millionen Zulassungsvorgänge hat es laut Verkehrsministerium vergangenes Jahr gegeben. Damit sei die Kfz-Zulassung eines der meistgenutzten Verwaltungsverfahren in Deutschland.

Die erste Stufe der internetbasierten Fahrzeugzulassung startete schon 2015, seither ist es in bestimmten Fällen möglich, sein Auto online abzumelden. Nun sollten ab dem 1. Oktober mit der dritten Stufe sämtliche Zulassungsvorgänge und auch Adressänderungen online abwickelbar sein – eigentlich. In einer künftigen vierten Stufe sollen die Online-Verfahren auch juristischen Personen zur Verfügung stehen. Davon können dann Unternehmen profitieren.

Hilfsmittel zur Identifikation

Wer sein Auto online anmelden, den Halter umschreiben oder wieder zulassen möchte, braucht entweder ein fabrikneues Auto oder ein gebrauchtes, das nach dem 1. Januar 2015 zugelassen wurde. Zweitens braucht man einen neuen Personalausweis mit aktivierter Online-Ausweisfunktion oder einen elektronischen Aufenthaltstitel. Drittens muss man entweder die kostenlose „AusweisApp2“ auf sein Smartphone laden oder ein Ausweis-Lesegerät besitzen. Mit diesen Hilfsmitteln identifiziert man sich beim Onlineportal der Kommune, gibt seine Daten ein und zahlt die notwendigen Gebühren.

In dem Portal werden diverse Daten abgefragt, wie man sie auch bei der Behörde angeben muss, für das Anmelden eines fabrikneuen Autos etwa die Nummer auf der elektronischen Versicherungsbestätigung und einen freigerubbelten Sicherheitscode in der Zulassungsbescheinigung Teil II (früher Fahrzeugbrief). Ebenso muss eine Kontoverbindung für die Kfz-Steuer hinterlegt werden. Nach der Prüfung aller Dokumente durch einen Sachbearbeiter erhält man per Post alle Unterlagen, etwa den Zulassungsbescheid und die Plaketten für die Kennzeichen. Die Zulassung ist in der Regel drei Tage nach Versand wirksam. Erst dann darf man losfahren.

Technische Probleme gibt es nicht nur in den Kfz-Zulassungsstellen. Im Bremer Standes-, Ordnungs-, Migrations- und Bürgeramt ist es zuletzt zu drei Systemausfällen in einem Monat gekommen. Zunächst an einem Freitagnachmittag Anfang September, wovon nur das Bürgerservicecenter Mitte betroffen war. Ein zweites Mal am darauf folgenden Sonnabend und am 24. September. Betroffenen Kunden würden in diesen Fällen „möglichst kurzfristige Alternativtermine“ angeboten, so die Innenbehörde. Anliegen, die schriftlich eingereicht werden können, würden entgegengenommen und später abgearbeitet.