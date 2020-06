Verschwand 2007 in Portugal: Madeleine „Maddie“ McCann. Nun gibt es einen neuen Tatverdächtigen (dpa)

Herr Petermann, im Fall der vor 13 Jahren in Portugal verschwundenen Madeleine McCann ist plötzlich ein neuer Tatverdächtiger aufgetaucht. Ein 43-jähriger Mann aus Deutschland. Halten Sie es für möglich, dass es sich um den Täter handelt?

Axel Petermann: Von den äußeren Rahmenbedingungen könnte er durchaus als Täter in Frage kommen. Er war zur Tatzeit dort, hat offensichtlich eine Präferenz für Kinder, die er auch missbraucht hat, und scheint als Einbrecher in Hotelanlagen tätig gewesen zu sein. Er wirkt auf mich wie ein Täter, der bei einer latenten Tatbereitschaft Gelegenheiten nutzt, Macht- und Dominanzfantasien auszuleben. Es könnte gut sein, dass der Mann das schlafende Mädchen bei einem Einbruch zufällig entdeckt hat, es zu einem Motivwechsel gekommen ist, er das Kind entführte und sich daraufhin an dem Kind vergangen hat.

Früher war er Kriminalexperte, heute ist er Thrillerautor und Fernsehmoderator: Axel Petermann. (Christina Kuhaupt)

Es verwundert natürlich, dass man jetzt nach dieser langen Zeit gleich so massiv an die Öffentlichkeit tritt und Formulierungen wählt, wie, dass man davon ausgehe, dass Madeleine tot und dass der Verdächtige der Täter ist. Da muss man sich natürlich fragen, woher haben die ihre doch mehr oder weniger starke Überzeugung oder sogar Gewissheit, auch wenn der konkrete Beweis noch zu fehlen scheint.

Bislang waren es vornehmlich portugiesische Polizisten und Scotland Yard, nun sind zwar erneut Beamte des Bundeskriminalamtes involviert, ich glaube aber nicht, dass die den Druck mitnehmen, dem die anderen beiden Polizeien bei ihrem Scheitern ausgesetzt waren. Sie fangen trotz früherer Hinweise irgendwie bei null an und prüfen erneut die Verdachtsmomente gegen diesen Menschen, ohne dass sie fürchten sollten, angegriffen zu werden, weil sie schon wieder versagen könnten. Andererseits dürfte nicht nur von der deutschen Öffentlichkeit sehr genau beobachtet werden, ob sie den Verdächtigen dieses Mal überführen werden können.

In der Tat. Allerdings scheinen die Beweise nicht so erdrückend zu sein. Es ist kein Haftbefehl gegen den Mann erlassen worden, und die Öffentlichkeitsfahndung läuft mehr oder weniger anonymisiert. Die Ermittler machen einen Schritt in die Öffentlichkeit, scheuen sich aber andererseits, die Person genau zu benennen, was die Erinnerung möglicher Zeugen sehr viel einfacher machen würde. Stattdessen geht man Umwege, versucht zum Beispiel, über die Autos wieder auf die Person und sie belastende Hinweise zu kommen.

Natürlich könnte er negativen Ruhm gewinnen. Denn er wäre ja der, der das Mädchen in einem Fall getötet hat, für den sich die ganze Welt seit 13 Jahren interessiert. Aber dann würde man ihn konkret nach seinem Täterwissen befragen und wohin er sein Opfer gebracht hat. Auch einem vermeintlich Geständigen muss die Tat bewiesen werden. Aber es scheint ja so zu sein, dass er das, was man ihm jetzt öffentlich vorwirft, nicht gestanden hat.

Ich glaube schon. Deshalb nun auch die Öffentlichkeitsfahndung mit den Fragestellungen, wer etwas zu dem Menschen in Portugal sagen kann, wer diese Orte erkennt, wer möglicherweise selbst Opfer war. Vielleicht ja auch, um noch weitere Taten zu finden, für die man ihn verantwortlich machen kann. Um zum einen diese möglichen Verbrechen zu klären, aber auch, um dann sagen zu können, ist doch jetzt eh egal, du kommst bei der langen Liste von Taten sowieso nicht mehr aus der Haft heraus. Da fällt das Geständnis im Fall Madeleine McCann auch nicht mehr groß ins Gewicht.