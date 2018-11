Im Bereich Utbremer Kreisel wird die B6 von Samstag bis Montag stadteinwärts gesperrt. (Christian Walter)

Das Amt für Straßen und Verkehr (ASV) rechnet durch Bauarbeiten auf der B6 mit erheblichen Behinderungen im Straßenverkehr. Die Maßnahmen beginnen am Samstag, 3. November, um 6 Uhr und dauern an bis zum 5. November um 5 Uhr. Die B6 Oldenburger Straße wird dazu im Bereich Utbremer Kreisel/Fly Over stadteinwärts gesperrt. Der Verkehr wird über den Utbremer Kreisel geführt.

Außerdem wird die B6 Oldenburger Straße zwischen Kieler Straße und Parallelweg gesperrt. Die Umfahrung erfolgt über die Rendsburger Straße. Das ASV begründet die Maßnahmen mit notwendigen Reparaturen an der Fahrbahn. (skr)