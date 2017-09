Wegen Brückenarbeiten in Huchting

B75 am Wochenende voll gesperrt

Wegen der Brückenarbeiten in Huchting wird die B75 am kommenden Wochenende in beide Richtungen voll gesperrt.