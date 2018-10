Die Fahrbahn der B75 in Höhe Neustadt muss erneuert werden. (Sebastian Kahnert/dpa)

Von Sonntag, 14., bis Montag, 15. Oktober, ist in der Bremer Innenstadt mit starken Verzögerungen und Stau zu rechnen. Wie das Amt für Straßen und Verkehr (ASV) mitteilt, wird die B75 - die Oldenburger Straße - in Richtung Innenstadt hinter der Abfahrt Airport-Stadt ab Sonntag um 6 Uhr morgens gesperrt. Der Grund: In Richtung Innenstadt wird die Fahrbahn repariert.

Der Verkehr wird in der Neustadt über die Abfahrt Airport-Stadt von der B75 heruntergeleitet. Die Umleitung führt über die Duckwitzstraße, Langemarckstraße und Große Sortillienstraße wieder zur B75 (Auffahrt bei Beck's). Die Sperrung soll voraussichtlich am Montag um 5 Uhr morgens wieder aufgehoben sein. (ech)