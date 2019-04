Am Wochenende wird die Bundesstraße 75 wegen Asphaltarbeiten zwei Tage lang in Fahrtrichtung Oldenburg gesperrt. (Frank Thomas Koch)

Am Wochenende wird die Bundesstraße 75 wegen Asphaltarbeiten zwei Tage lang in Fahrtrichtung Oldenburg gesperrt sein. Das teilt das Amt für Straßen und Verkehr (ASV) mit.

Betroffen ist der Bereich zwischen der Ausfahrt Kirchhuchting/Mittelshuchting bis kurz hinter der Brücke. Die Fahrzeuge werden einspurig unterhalb der Bundesstraße über den Huchtinger Kreisel umgeleitet und können direkt hinter der Brücke wieder in Richtung der weiteren Ausfahrten Huchting und Delmenhorst auffahren.

Am Sonnabend, 6. April, wird die Sperrung ab 6 Uhr beginnen, teilt das ASV mit. „Spätestens am Montagmorgen um 5 Uhr ist der Spuk dann vorbei“, sagt ein Sprecher. Es seien insbesondere am Sonnabend Einschränkungen durch die Umleitung zu erwarten.