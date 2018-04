Fahrzeug schließt sich selbst ab

Der Artikel wurde zur Merkliste hinzugefügt.

Die Merkliste finden Sie oben links auf der Seite.

Baby versehentlich im Auto eingesperrt

Durch ein Missgeschick ist am Mittwochnachmittag ein fünf Monate altes Baby in einem Auto in der prallen Sonne in Geestmünde eingesperrt worden.