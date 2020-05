Nach dem Fund eines toten Babys ermittelt nun die Bremer Staatsanwaltschaft. (Friso Gentsch/dpa)

Bremen. In einem Bremer Parzellengebiet ist am Sonnabend eine Babyleiche gefunden worden. Laut Staatsanwaltschaft hatten die Eltern das Kind vergraben. Der Hinweis auf das Ehepaar kam von einer Nachbarin der Frau. Ihr war aufgefallen, dass ihre Nachbarin keinen Babybauch mehr hatte, es aber kein Kind gab. Darauf angesprochen habe sich die Mutter in Widersprüche verwickelt. Die Nachbarin wurde misstrauisch und alarmierte die Polizei. Die wiederum fuhr zur Gartenparzelle des Ehepaares und konfrontierte es mit dem Verdacht. Daraufhin berichtete die Mutter, dass sie ihr Kind tot zur Welt gebracht habe, und zeigte den Beamten, wo auf dem Grundstück die Leiche vergraben war. Nach Angaben der Staatsanwaltschaft untersucht die Gerichtsmedizin jetzt, ob das Kind tatsächlich tot geboren wurde oder bei der Geburt noch gelebt hat, womit es in diesem Fall um Totschlag ginge.