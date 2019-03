Sind auch nach den Dreharbeiten ein Paar: Andrej Mangold und Jennifer Lange. (TVNOW)

Jennifer Lange aus Bremen-Walle ist die Auserwählte von Bachelor Andrej Mangold. Das Paar gibt sich auch nach den Dreharbeiten der Datingshow, die im vergangenen Herbst stattgefunden haben, in der Öffentlichkeit frisch verliebt. Am Freitag, 15. März, ist die 25-Jährige zusammen mit Mangold bei einer Autogrammstunde in der Bremer Waterfront. Los geht es um 15 Uhr vor dem Kino/Jump House, wie das Einkaufszentrum mitteilt.

Das Bachelor-Paar stehe den Anwesenden auch für Selfies zur Verfügung, heißt es. „Wir sind sehr happy, den sympathischen Bachelor Andrej bei uns im Center begrüßen zu dürfen – ich bin mir sicher, dass viele die beiden einfach mal live sehen möchten“, sagt Waterfront-Managerin Kirsten Jackenroll. Weitere Informationen zur Autogrammstunde mit Jennifer Lange und Andrej Mangold gibt es auf der Homepage.

Die Bremerin hatte in der Finalsendung, die im TV am 27. Februar ausgestrahlt wurde, die letzte und entscheidende Rose des Bachelors erhalten. Wie es beruflich für die Zumba-Trainerin weitergeht, wollte Lange im Interview mit dem WESER-KURIER nicht verraten. "Das ist gerade noch in Planung. Ich kann auf jeden Fall sagen, dass ich dem Tanzen treu bleibe."