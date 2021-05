Die städtischen Bädergesellschaft, die das Weserstrandbad betreibt, möchte neue Gäste anlocken, die auch mal ins Wasser können. (Frank Miener)

Südseefeeling in einem kleinen Archipel, Sand, Wellen, Meeresrauschen, Cocktails – und nur wenige Dutzend Meter entfernt Feederschiffe, Lotsenboote und die Weserfähre: Das könnte in Bremerhaven Realität werden. Jedenfalls wenn es nach den Plänen der Bädergesellschaft geht.

„Im Moment ist das noch im Stadium einer Ideenskizze“, sagt Bremerhavens Bürgermeister Torsten Neuhoff (CDU) und beantwortet damit eine Frage der FDP in der Stadtverordnetenversammlung. Eine Idee, die freilich schon länger besteht und durchdacht wird. Möglich sei die Umsetzung, merkt Neuhoff an. Zurück geht die Idee auf den Chef der städtischen Bädergesellschaft, Robert Haase. Diese betreibt das Weserstrandbad und möchte neue Gäste anlocken, die auch mal ins Wasser können.

Baden in der Weser könnte möglich werden

Das Baden in der Weser ist seit vielen Jahren ein Zankapfel, Badeverbote, Proteste und Gerichtsverfahren füllen meterweise Akten bei Gerichten und in den Pressearchiven. Der Ansatz der Bädergesellschaft ist daher, die anstehende Sanierung der Nordmole zu nutzen, um einen geschützten Bereich zu schaffen, in dem gefahrlos ins Weserwasser gegangen werden kann.

Die Sanierung der Mole ist dabei dringend notwendig, das Bauwerk ist marode. Daher ist die Hafengesellschaft Bremenports seit Längerem daran, die erforderlichen Schritte zu planen und zu berechnen. Im Zuge der anstehenden Bodenuntersuchungen soll gleich weiter geprüft werden, was geht. Es seien noch zahlreiche Fragen offen, sagen Neuhoff und Haase.

So müsste Hydraulik untersucht werden, wie sich der Boden verhält und wie tief die Lagune überhaupt werden kann. Auch das Thema Badeaufsicht sei zu berücksichtigen. Weiter Gedanken müsse man sich auch über Sedimentation und Wasseraustausch machen, damit es keine Brackwassergrube werde, so der Bürgermeister in der jüngsten Sitzung der Stadtverordnetenversammlung.

2000 Quadratmeter große Lagune in Innenstadtlage

Dennoch gibt es einige Ideen, wie das Projekt umgesetzt werden könnte. Kern ist, dass bei den Sanierungsarbeiten an der Mole der zur Abgrenzung notwendige Wall mit aufgeschüttet werden könnte, um die 2000 Quadratmeter große Lagune zu schaffen. Denn das Baden in der Innenstadt könne die Touristen auch anlocken, ist sich der CDU-Fraktionschef Thorsten Raschen sicher, der zugleich den Aufsichtsrat der Bädergesellschaft leitet. Um dieses Ziel zu erreichen, könne das im Planfeststellungsantrag für die Mole gleich mit aufgenommen werden, planen die Befürworter.

Gegenstimmen gibt es allerdings auch. Die FDP möchte keine Lagune schaffen lassen, wie es sie in Butjadingen in der Wesermarsch schon gibt. Vielmehr setzt sich die Partei seit langem für eine Freigabe des verbotenen Schwimmens in der Weser ein, um das Weserstrandbad aufzuwerten. In coronafreien Sommern erfreut sich das Bad auf jeden Fall großer Beliebtheit bei sonnenhungrigen Menschen, eine Abkühlung im Wasser sei dabei der fehlende Baustein. Die Lagune sei nur bedingt hilfreich, sagt der Liberale Hauke Hilz. „Darin könne man nicht schwimmen“, gibt auch Neuhoff zu. Tiefer als einen Meter werde sie jedenfalls nicht werden.

Kostenübernahme noch nicht geklärt

Aber es sind noch weitere Fragen offen – unter anderem die des Geldes. Es ist unklar, wer die Baukosten übernimmt, ebenso sind die laufenden Kosten nicht geklärt. Diese fallen der Bädergesellschaft zur Last, die aber nicht rechnen kann, ohne die genauen technischen Anforderungen zu kennen. Welche Zusatzkosten für den Bau anfallen, kann im Moment auch noch nicht beziffert werden.

Gleichwohl gibt es weiterhin regelmäßige Gespräche zwischen Bädergesellschaft und Bremenports sowie den weiteren Beteiligten. Soll doch das Südseefeeling in der norddeutschen Seestadt ein ganz Besonderes werden. Wann es soweit ist, ist freilich noch unklar.