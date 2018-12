Die Bremer Bäder GmbH erhöht zum Jahreswechsel die Eintrittspreise zu ihren Bädern. (Frank Thomas Koch)

Die Bremer Bäder GmbH erhöht die Eintrittspreise zu ihren Frei, Hallen-, Kombi- und Kursbädern zum 1. Januar 2019 um 2,5 Prozent.

Geschäftsführerin Martina Baden spricht von einer "notwendigen Erhöhung" und verweist auf gestiegene Kosten für Strom, Wasser, Erdgas sowie Wärme und - für die ebenfalls von der Gesellschaft betriebene Eissporthalle Paradice - Kälte.

Martina Baden verweist aus diesem Anlass auf Rabattmöglichkeiten, wie sie etwa die Bäderkarte biete sowie reduzierte Sondertarife für Berechtigte.

Kritik aus der der Linke-Fraktion

Zur Bremer Bäder GmbH gehören fünf Hallenbäder (Südbad, Vitalbad, OTeBAD, Sportbad Uni, Hallenbad Huchting), vier Kombibäder (Freizeitbad Vegesack, Westbad, Schloßparkbad, Horner Bad), zwei Freibäder (Blumenthal, Stadionbad) sowie zwei Kursbäder (Aquafit, Bad in der Tegeler Plate) und das Paradice.

Sozial benachteiligte Menschen und Familien würden durch die Preiserhöhung besonders betroffen, kritisiert die Cindi Tuncel von der Linke-Fraktion in der Bremischen Bürgerschaft. "Und das in einer Stadt, in der jedes dritte Kind in einer Familie mit Hartz-IV-Bezug lebt."