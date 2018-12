In den Kommentarspalten und in den sozialen Medien reißen die Diskussionen um den Vorfall nicht ab. (Petra Stubbe)

Statt, wie die „Bild“-Zeitung zunächst suggerierte, eines Verbots für den Mann, an einem Eltern-Kind-Schwimmkurs der Bremer Bäder auf Drängen von muslimischen Frauen teilzunehmen, handelte es sich um einen einmaligen Besuch einer Eltern-Kind-Gruppe aus Tenever in dem Schwimmbad. Offenbar muslimische Teilnehmerinnen des Eltern-Kind-Kurses hatten darum gebeten, dass an diesem Tag statt des Mannes seine Frau an dem Termin teilnimmt. Die Gruppenleiterin teilte daraufhin dem Mann mit, dass er nicht mitkommen könne.

Nachdem inzwischen die „Bild“-Zeitung ihren Artikel vom Montag klargestellt und sich auch die Bremer Bäder und das zuständige Sozialressort am Dienstag geäußert hatten, reißen die Diskussionen vor allem in den Kommentarspalten und in den sozialen Medien dennoch nicht ab, hatte sich die Meldung doch schon am Montag rasend schnell überregional verbreitet.

Einzelfall wir zum „Wir“ gegen „Die“ umgedeutet

In den Diskussionen, mit einem Übergewicht zu eher rechten politischen Positionen und Ressentiments, spielt der sehr spezielle Einzelfall aus Tenever oft nur noch eine untergeordnete Rolle. Er wird aber dafür genutzt, ganz grundsätzliche Fragen zur gegenseitigen Toleranz und Integration aufzuwerfen. Einige Kommentare gehen so weit, sozialen Einrichtungen in Bremen eine Art vorauseilenden Gehorsam gegenüber Menschen muslimischen Glaubens vorzuwerfen und einem generellen Diktat einer Minderheit über die Mehrheit. Zitate wie: „Minderheiten, hier Muslime, setzen sich trotzdem gegen die Bevölkerung durch“ und „Eine ‚noch‘ Minderheit bestimmt, wer schwimmen darf und wer nicht“ sind dabei in der Mehrheit. Der Einzelfall wird zum „Wir“ gegen „Die“ umgedeutet.

Andere stellen den Sinn von speziellen Badetagen nur für Frauen, die es nur an einzelnen Tagen in manchen Schwimmbädern tatsächlich gibt, in Frage: „Wollen wir für Juden, Schwarze und Homosexuelle dann auch so was einführen, wenn diese es wünschen?“ Deutlich wird in vielen solcher Kommentare das – unbegründete – Gefühl, dass Minderheiten bevorzugt würden. Ein Gefühlsbild, das Parteien am Rande des rechten Spektrums nutzen, um auf Stimmenfang zu gehen.

Es gibt auch gemäßigtere Stimmen, aber auch diese kritisieren, das mindestens unglückliche Verhalten der Gruppenleiterin der Eltern-Kind-Gruppe. Den Ärger des Mannes können die meisten Nutzer daher nachvollziehen. Ähnlich hatte sich zuvor auch das Sozialressort von Senatorin Anja Stahmann (Grüne) geäußert.