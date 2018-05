Bremen-Nord

Bäckereiräuber nach anderer Tat gefasst

Jenny Häusler

Der am Mittwoch geschnappte Täter eines Getränkemarktüberfalls gestand bei seiner Vernehmung noch zwei weitere Taten - eine davon in Bremen-Burglesum. Die Ermittlungen dauern an.