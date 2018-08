In der Stadtbürgerschaft beginnt die Tagesordnung am Dienstag um 14 Uhr mit der Fragestunde, an die sich um 15 Uhr die Aktuelle Stunde zum Bäderkonzept anschließt (Christoph Reichwein/dpa)

Das Bäderkonzept für Bremen, die Klimapolitik und der Umfang zusätzlicher Schutzgebiete in der Weser sind in dieser Woche Themen, über die in der Bürgerschaft Streit entbrennen wird. Für die erste Sitzung des Parlaments nach der Sommerpause haben die Fraktionen Aktuelle Stunden zu den genannten Komplexen angemeldet.

Den Anfang macht wie stets die Stadtbürgerschaft. Dort beginnt die Tagesordnung am Dienstag um 14 Uhr mit der Fragestunde, an die sich um 15 Uhr die Aktuelle Stunde zum Bäderkonzept anschließt. Beantragt hat sie die CDU, die eine Überarbeitung der Ausbauplanung fordert. Weitere Beratungspunkte sind der Verkehrsfluss in der Überseestadt (16.30 Uhr) und ein Konzept zur Erinnerung an die Opfer des NS-Regimes (17.30 Uhr).

Am Mittwoch und Donnerstag kommt der Landtag zusammen. Den Einstieg in die Debatte bildet am Mittwoch ab 10 Uhr eine von SPD und Grünen beantragte Aktuelle Stunde mit dem Titel "Klimaziele in Bremen und Deutschland durch Ausbau von Offshore erreichen – Ausstiegsdatum aus Kohlekraft jetzt vereinbaren!". Danach ist das CDU-Thema "Bremer Häfen brauchen die Weser - keine Alleingänge von Umweltsenator Lohse bei der Ausweisung von Schutzgebieten!" an der Reihe.

Am Donnerstag beginnt die Sitzung um 10 Uhr mit einer Fragestunde. Ab 11 Uhr geht es auf Antrag der Linken um die Frage, ob die bisherige Strafverfolgung für Schwarzfahrer unverhältnismäßig ist. Um 11.30 Uhr steht die zwischen SPD und Grünen strittige Änderung des bremischen Polizeigesetzes auf der Tagesordnung. Die CDU hat dieses Thema aufgerufen, um auf den Stillstand in dieser Frage hinzuweisen. Die genannten Uhrzeiten beruhen auf Absprachen zwischen den Bürgerschaftsfraktionen, der Debattenverlauf kann zu Abweichungen führen.