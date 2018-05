Moderatorin Bärbel Schäfer im Gespräch mit WESER-Strand-Moderator Axel Brüggemann (Christina Kuhaupt)

Nach außen gab sie immer die coole, lockere, witzige, schlagfertige Moderatorin. Rund 1500 Mal führte sie durch die Talkshow bei RTL, die ihren Namen trug. Doch innerlich sah es in Bärbel Schäfer anders aus. Sie verlor 1998 ihren früheren Lebensgefährten, den Fotografen Kay Degenhard, bei einem Autounfall. 2013 folgte der nächste Schicksalsschlag. Ihr Bruder Martin wurde ebenfalls Opfer eines Verkehrsunfalls. Offen gab die gebürtige Bremerin beim WESER-Strand, der Talkshow des WESER-KURIER, Einblicke in ihr Innerstes. Dabei verriet die 54-Jährige, dass der Tod bei vielen wie zu einer Art Schockstarre führe. Dabei käme es nicht immer darauf an, dass viel geredet werde. „Es ist wichtig, zu wissen, dass Menschen für einen da sind - egal wie.“ Dass sich nicht plötzlich alle in ein Schneckenhaus zurückzögen, sondern einfach nur Anwesenheit anböten, einem die Hand hielten, Geborgenheit und Zweisamkeit schenkten.

Bärbel Schäfer sieht da auch die eigene Familie in der Pflicht, in der mehr Empathie gelebt werden müsse. In Anspielung auf ihre Schulzeit in Bremen, in der sie gerne für viele Dinge auf die Straße ging, könne sie sich beispielsweise auch heute noch vorstellen, gerade für mehr Herzlichkeit in der Familie zu demonstrieren. Generell dürfe man nicht alles hinunterschlucken. Schweigen bezeichnet sie als einen „dunklen Brunnen des Lebens“, der immer bleibe und Schlechtes in sich berge. Ähnlich erlebe sie es mit dem Antisemitismus in Deutschland. „Warum sind wir so still? Wir sind über die Anfänge schon längst hinaus“, sagt die zum Judentum konvertierte Bärbel Schäfer. Man müsse wissen, was man in einem verwundeten Land wie Deutschland sage. „Wir dürfen nicht vergessen, wie kostbar und verletzlich unsere Demokratie ist“, erklärt die einstige TV-Moderatorin.