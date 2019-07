Bremen habe gezeigt, wie wichtig es sei, dass sich die Grünen auf ihre Inhalte und Pläne vor Ort konzentrierten, sagte Baerbock. (Ralf Hirschberger/dpa-Zentralbild/dpa)

"Wenn man vorher sich schon festlegt und sagt, mit denen wollen wir's machen, kann man inhaltlich umso weniger durchsetzen", sagte Baerbock am Montag in Berlin. In Bremen sei ein "wirklicher Aufbruch" etwa mit Blick auf Klimaschutz und Familienpolitik gelungen. Das zeige, dass es wichtig gewesen sei, "Gespräche in unterschiedlicher Farbkonstellation" zu führen. Nur so erreiche man, dass Inhalte im Mittelpunkt stünden.

Die CDU hat die Wahl in Bremen eigentlich gewonnen, das rot-grüne Zweierbündnis verlor seine Mehrheit. Dennoch entschieden sich die Grünen nach Gesprächen auch mit der CDU dafür, mit SPD und Linken über eine Koalition zu verhandeln. In der Nacht zum Dienstag hatten sich die drei Parteien auf einen Koalitionsvertrag geeinigt - damit steht die erste rot-grün-rote Koalition in Westdeutschland. Zum Rücktritt des bisherigen Bremer Regierungschef Carsten Sieling (SPD) sagte Baerbock, Personalentscheidungen seien Sache der Parteien.

Bremen habe gezeigt, wie wichtig es sei, dass sich die Grünen auf ihre Inhalte und Pläne vor Ort konzentrierten, sagte Baerbock. Das werde die Partei auch bei den anstehenden Landtagswahlen in Sachsen, Brandenburg und Thüringen so machen. Am Ende seien lokale Fragen entscheidend dafür, mit wem sich Inhalte am besten umsetzen ließen.

Die Befürchtung, dass das Linksbündnis konservative Wähler der Grünen abschrecken könne, wies Baerbock zurück: "Dieses Schielen, was könnte uns noch ein halbes Prozentpünktchen mehr bringen oder weniger bringen, führt für mich immer nur dazu, dass man um sich selbst und Umfragewerte kreist." In manchen Bundesländern könne ein Ausschluss von Bündnissen sogar bedeuten, in Neuwahlen getrieben zu werden. Die Grünen schließen nur mit der AfD Bündnisse aus. (dpa)