Christian Bruns war 17 Jahre Bremens „Botschafter“ bei der EU und schied im Herbst 2017 aus. Jetzt steht seine Nachfolgerin fest. (fr)

Avenue Palmerston 22, Brüssel. So lautet die neue Dienstadresse von Tanja Baerman. Die 49-Jährige aus Nordrhein-Westfalen übernimmt zum 1. April die Leitung der Bremer Vertretung bei der EU-Kommission. Sie tritt die Nachfolge von Christian Bruns an, der 17 Jahre lang Bremens „Botschafter“ bei der Europäischen Union war und im Herbst 2017 ausschied. Baerman hat sich in einem Auswahlverfahren unter rund 30 Bewerbern durchgesetzt. „Ich freue mich, dass wir sie für uns gewinnen konnten“, sagt Bremens Bevollmächtigte beim Bund und für Europa, Ulrike Hiller, Baermans künftige direkte Vorgesetzte.

Die neue Leiterin der EU-Vertretung kommt aus der nordrhein-westfälischen Staatskanzlei, wo sie unter anderem für den Bereich Entwicklungszusammenarbeit tätig war. Auf einer früheren beruflichen Station vertrat Tanja Baerman die Interessen des Bundeslandes Mecklenburg-Vorpommern in der estnischen Hauptstadt Tallinn. Dabei ging es im Rahmen der Integration der baltischen Staaten in die EU nicht zuletzt um europapolitische Themen.

In der Ausschreibung des Bremer EU-Topjobs waren von möglichen Bewerbern auch Erfahrungen mit „Entscheidungsprozessen in Politik und Verwaltung in Bremen“ verlangt worden. Die bringt Tanja Baerman nicht mit, doch das sei kein Beinbruch, findet Ulrike Hiller. „Es war klar, dass die Bewerber nicht jede einzelne Anforderung erfüllen können.“

Bremens EU-Vertretung besteht seit 1987. Sie repräsentiert das kleinste Bundesland bei den europäischen und internationalen Organisationen in Brüssel, Straßburg und Luxemburg. Ihre Hauptaufgabe besteht darin, „politische Entscheidungsprozesse und die Entstehung bremenrelevanter Rechtsakte bei den europäischen Institutionen frühzeitig zu erkennen, zu bewerten und den Senat und seine Dienststellen darüber zu unterrichten“, wie es auf der Website der Einrichtung heißt. Nicht zuletzt geht es darum, Bremen Zugang zu EU-Finanztöpfen zu verschaffen und die dafür notwendigen Kontakte zu halten und auszubauen.