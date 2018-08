Ingo Smutny bugsiert sein voll bepacktes Rad in den Fahrstuhl zum Bahnsteig seines Zuges nach Frankfurt. (Fotos: Frank Thomas Koch)

Vor dem Fahrstuhl zum Bahnsteig, stehen mehrere ältere Damen mit ihren Koffern. Keine Chance für Ingo Smutny, da mit seinem Fahrrad mitzukommen. Er muss zwei Fahrten abwarten, erst dann kann er sein schwer bepacktes Rad in die enge Fahrstuhlkabine bugsieren. Aber kein Problem, alles im grünen Bereich. Der Frankfurter hat genügend Zeit bis zur Abfahrt seines Zuges.

Von Bad Segeberg nach Tostedt ist er heute geradelt, dann in den Zug nach Bremen gestiegen. Jetzt will er weiter nach Frankfurt. Den Service der Bahn für Radfahrer findet er in Ordnung. Seine Reise an diesem Dienstag verlief reibungslos. Aber es käme schon darauf an, wann man unterwegs sei. "An Wochenenden sind die Züge oft sehr voll."

Das kennt auch Elisabeth Dykhuizen, die gemeinsam mit Mike Davis auf dem Bahnsteig wartet, vor sich ihre beiden Räder. "Am Wochenende ist es schrecklich", erzählt die Holländerin. Aber werktags sei das kein Problem. "Da fahren wir immer einfach so." Die beiden wollen mit dem Zug nach Lübeck. Wieder ohne Reservierung. "Das klappt schon", sieht sie der Fahrt entspannt entgegen.

Das hätte Axel Hinrichs auch gerne erzählt. Doch seine Geschichte geht anders: Für Freitag, 3. August, hatten er und seine Frau mit einem befreundeten Ehepaar vier Fahrradplätze im Intercity nach Stuttgart reserviert. Waggon 3 sollte es sein. Doch als der IC in den Bahnhof einfuhr, fehlte dieser Wagen. "Wir wollten dann trotzdem einsteigen", erzählt Hinrichs. Doch der Schaffner habe ihnen höflich, aber unmissverständlich erklärt, dass dies auf gar keinen Fall ginge. "Wir sollten es im nächsten Zug versuchen."

Am Informationsschalter der Bahn habe sich dann eine ebenso freundliche wie engagierte Mitarbeiterin telefonisch nach Reisealternativen erkundigt. Im nächsten IC aus Hamburg könnte was gehen, habe es zunächst geheißen. Doch zwei Stunden später die Ernüchterung: "Ausgeschlossen. Auch hier keine Möglichkeit."

Anschließend habe es mehrere Angebote der Bahn gegeben, darunter eine Taxifahrt nach Ulm, dem Ziel der vierköpfigen Reisegruppe. "Unsere Räder sollten parallel dazu mit Hermes losgeschickt werden, allerdings erst zwei Tage später, das haben wir abgelehnt." Auch eine Übernachtung in einem Hotel in Bremen sei kurzzeitig im Gespräch gewesen. Verbunden mit der Option, am nächsten Morgen um 5.44 Uhr in einen Zug nach Ulm zu steigen. Aber auch diese Hoffnung platzte. "Am Ende stellte sich heraus, dass es in den nächsten vier Tagen keine einzige Möglichkeit für uns gab, mit den Rädern nach Ulm zu fahren", berichtet Hinrichs. Abgesehen von einer elfstündigen Regionalbahntour inklusive neunmal Umsteigen.

Um 14 Uhr, nach fünf Stunden auf dem Bremer Hauptbahnhof, verabschiedete sich die Gruppe von ihren geplanten 14 Tagen im Allgäu und stornierte die komplette Reise. "Wir hatten keine Lust, auf irgendwelchen Bahnsteigen zu stehen. Das Risiko war uns zu groß. Das Vertrauen in die Bahn war weg."

"Das ist doch eine einzige Katastrophe"

Letztlich entschied sich die Gruppe, von Bremen aus über den Weserradweg loszufahren. Entlang von Fulda, Eder und Lahn ging's gen Marburg und Koblenz – am Ende haben sich die beiden Paare ihren Radurlaub nicht von der Bahn vermiesen lassen. Deutliche Worte findet Axel Hinrichs trotzdem. "Das ist doch eine einzige Katastrophe", sagt er. "Für uns ist unverständlich, dass die Deutsche Bahn nicht in der Lage ist, vier Personen mit ihren Rädern von A nach B zu bringen." Warum nicht Platz in anderen Abteilen freiräumen? Warum nicht einen zusätzlichen Waggon anhängen?

Die vier Radler mögen besonderes Pech gehabt haben – doch ein Einzelfall sind sie nicht. Der Ärger über begrenzte Aufnahmekapazitäten in den Sommermonaten und die damit verbundene Notwendigkeit, Plätze in Fernzügen extrem lang im Voraus reservieren zu müssen, ist nicht neu. Zu schmale Türen im IC, keine höhengleiche Einstiege, fehlende Beschriftungen auf den Waggons, falsche Wagenstandsanzeigen, zählt Radtourist Peter Schmidt-Bormann weitere Probleme auf. "Ich habe das Gefühl, die Bahn reagiert nur sehr verzögert auf die Mengen von Radtouristen und Pendler, die ihr Rad nutzen."

Bei der DB Regio, die in der Regel 3000 Züge bundesweit im Einsatz hat, geht die Bahn durchschnittlich von zehn Fahrradstellplätzen pro Zug aus, erklärt hierzu Angelika Theidig aus der Pressestelle der DB in Hamburg. "Wir verfügen also über rund 30.000 Stellplätze." Bei aktuell 22.100 Zugfahrten pro Tag ergebe sich somit eine Beförderungskapazität von gut 220.000 Fahrrädern pro Tag. Eine Mitnahmegarantie für Fahrräder gebe es aber nicht, räumt die DB-Sprecherin ein. "Das Zugpersonal entscheidet, ob eine Fahrradmitnahme bei hoher Nachfrage noch möglich ist und gewährleistet damit die Sicherheit für alle Reisenden."

Besteller der Nahverkehrsleistungen in den einzelnen Bundesländern seien aber die Länder selbst, betont Theidig. Sie gäben den Umfang dieser Leistungen und damit auch die Kapazitäten vor. Die Kritik am Service für Radreisende im Fernverkehr lässt sie auf Anfrage des WESER-KURIER unbeantwortet. Es gebe auch dort Plätze für Radfahrer. Die Züge seien in den Ankunfts- und Abfahrtsplänen und in der Reiseauskunft entsprechend gekennzeichnet.