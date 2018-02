Auch die Linie 31 ist von der Umleitung betroffen (Hans-Henning Hasselberg)

Nachdem in der Straße "Am Herzogenkamp" in Horn ein Bahndamm abgesackt ist, muss die BSAG ab Donnerstag einige Buslinien bis voraussichtlich Freitag, 2. März, umleiten. Die Linien 21, 31 und N3 fahren ab 6 Uhr in beiden Strecken eine Umleitung. In Richtung Berufsbildungswerk fahren die Busse ab Bürgermeister-Spitta-Allee (21,31) beziehungsweise Vorstraße (N3) über die Riensberger Straße und die Achterstraße. In der Gegenrichtung fahren die Busse ab der Haltestelle Berufsbildungswerk über die Achterstraße und die Riensberger Straße zur Haltestelle Horn. Die Haltestelle Helmer wird während der Umleitung nicht angefahren. (sei)