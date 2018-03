Wie die swb mitteilt, sind die Ampeln seit 11 Uhr wieder in Betrieb. (Karsten Klama)

Rund 450 Haushalte in Bremen-Huchting hatten am Samstagvormittag keinen Strom. Darüber informiert der Bremer Energieversorger swb. Betroffen waren demnach das Gebiet um die Straßen "Alter Dorfweg", "Willakedamm" und "An der Höhpost". Inzwischen fließe der Strom jedoch wieder.

Der Stromausfall wirkte sich auch auf die Ampeln sowie den Bahnverkehr der Linien eins und acht aus. Inzwischen seien jedoch alle Haushalte und Ampeln wieder versorgt und auch die Straßenbahnen würden wieder fahren, teilt ein Pressesprecher der swb auf Nachfrage mit.

Schon am Freitagabend waren in Gröpelingen etwa 400 Haushalte ohne Strom. Die swb meldete jedoch kurze Zeit später, der Strom würde wieder fließen. (var)