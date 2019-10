Die Polizei sucht diese beiden Männer. (Polizei Bremen)

Zwei Unbekannte schlugen im Juli 2019 auf einen Straßenbahnfahrer in Hemelingen ein. Dabei wurde der 60-Jährige schwer an Kopf und Oberkörper verletzt. Nun fahnden Polizei und Staatsanwaltschaft nach den beiden Angreifern.

Der Polizeimitteilung zufolge kontrollierte der Fahrer am 25. Juli um kurz nach Mitternacht eine leere Bahn an der Endhaltestelle Mahndorf, als er von hinten angegriffen wurde. Die beiden unbekannten Täter schlugen und traten mehrmals auf den Mann ein - auch als dieser bereits am Boden lag. Dabei benutzen sie auch einen Gegenstand.

Nun wird mit Fotos nach dem Duo gefahndet. Einer der Täter trug bei der Tat ein weißes Oberteil, eine Jeans und dunkle Schuhe mit weißem Sohlenrand. Sein Komplize trug eine schwarze Jacke, darunter ein helles Oberteil, eine dunkle Hose und helle Schuhe. Beide hatten schwarze Haare und sind etwa zwischen 18 und 22 Jahre alt.

Zeugen werden gebeten, sich unter der Rufnummer 0421/ 362 38 88 beim Kriminaldauerdienst der Polizei Bremen zu melden.