Die Polizei entdeckte den Mann am Montagabend. (Symbolbild) (Karsten Klama)

In Bremen hat es am Montagabend einen Suizidversuch in aller Öffentlichkeit gegeben. Die Polizei entdeckte gegen 22.15 Uhr einen Mann auf dem Bahnhofsvorplatz, dessen Kleidung brannte. Der Mann hatte sich im Bereich der Baucontainer auf dem Platz der Deutschen Einheit mit brennbarer Flüssigkeit übergossen und selbst angezündet. Dann war er über den Bahnhofsplatz in Richtung Bahnhofstraße gelaufen, teilt die Polizei mit.

Polizisten löschten die Flammen mit Feuerlöschern und ihren Dienstjacken. Anschließend leisteten die Beamten bis zum Eintreffen des Rettungsdienstes Erste Hilfe. Dabei wurden sie unterstützt von einer zufällig anwesenden Krankenschwester, die zudem speziell für die Versorgung von Brandopfern ausgebildet ist, wie es im Polizeibericht weiter heißt.

Der 28-jährige Mann, der laut Polizei psychisch krank ist, erlitt schwerste Verletzungen und wurde in eine Spezialklinik nach Hamburg gebracht. Er schwebt aktuell in Lebensgefahr, so die Beamten.

Wie die Polizei weiter berichtet, verfolgten zahlreiche Schaulustige das Geschehen und den Rettungseinsatz. "Zahlreiche Augenzeugen rannten in Richtung des Mannes und fertigten mit ihren Handys Video- und Fotoaufnahmen", heißt es im Polizeibericht. Die Einsatzkräfte seien zudem während der Erstversorgung von Umherstehenden immer wieder aggressiv angegangen und angepöbelt worden.

"Einsätze dieser Art sind auch für Polizisten und Rettungskräfte sehr belastend. Störungen von außen sind dabei keine Hilfe und erschweren die Situation nur unnötig", betont die Polizei Bremen. Nur durch Unterstützungskräfte sei es gelungen, die Schaulustigen zurückzudrängen.

Die Polizei Bremen verurteilt ein solches Verhalten von Schaulustigen. Personen, die keine Zeugen seien oder keine Erste Hilfe leisteten, sollten sich nicht unnötig lange an Einsatzorten aufhalten und schon gar nicht die Arbeit der Einsatzkräfte behindern. Auch weist die Polizei in diesem Zusammenhang auf mögliche betroffene Persönlichkeitsrechte der beteiligten Personen hin.



Hinweis: Sie fühlen sich in einer psychischen Ausnahmesituation und brauchen Hilfe? Unter der kostenfreien Telefonnummer (0800) 334 4533 ist die Deutsche Depressionshilfe erreichbar. Hilfe und umfassende Informationen finden Sie auch unter telefonseelsorge.de.