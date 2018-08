Der Mann wurde auf dem Bahnhofsplatz gestellt. (Christian Walter)

Am Mittwochnachmittag ist es in der Bahnhofsvorstadt zu einem Einsatz von Pfefferspray gekommen. Ein 34 Jahre alter Mann verletzte die Chefin eines Friseursalons und ihre 23-jährige Mitarbeiterin. Die 52 Jahre alte Chefin hatte dem Mann die Haare geschnitten, aber dieser war mit dem Ergebnis nicht zufrieden. Er bezahlte die Rechnung widerwillig und kehrte kurze Zeit später wieder zurück und versprühte Pfefferspray in dem Salon. Anschließend zeigte er den beiden noch den Mittelfinger, eher er zu Fuß flüchtete.

Kurze Zeit später fasste ihn die Polizei auf dem Bahnhofsplatz. Bei seiner Durchsuchung fanden die Beamten außerdem einen illegalen Feuerwerkskörper. Gegen den Mann wird jetzt wegen gefährlicher Körperverletzung und Verstoßes gegen das Sprengstoffgesetz ermittelt. Die beiden Frauen wurden leicht verletzt. (hee)