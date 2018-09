Die Polizei entdeckte den Mann am Montagabend. (Symbolbild) (Karsten Klama)

In Bremen hat es am Montagabend einen Suizidversuch in aller Öffentlichkeit gegeben. Die Polizei entdeckte gegen 22.15 Uhr einen Mann auf dem Bahnhofvorplatz, dessen Kleidung brannte. Der Mann hatte sich selbst angezündet und war dann über den Platz gelaufen, wie eine Sprecherin der Polizei mitteilte. Die Beamten löschten das Feuer sofort und brachten den Mann in ein Krankenhaus. Nach bisherigem Stand hat er das Feuer überlebt.

Laut Angaben der Polizei war es definitiv ein Suizidversuch. (hee)



Hinweis: Sie fühlen sich in einer psychischen Ausnahmesituation und brauchen Hilfe? Unter der kostenfreien Telefonnummer (0800) 334 4533 ist die Deutsche Depressionshilfe erreichbar. Hilfe und umfassende Informationen finden Sie auch unter telefonseelsorge.de.