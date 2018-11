Bahnreisende müssen am Mittwochnachmittag am Bremer Hautpbahnhof Geduld mitbringen. (Stefanie Heitmann)

Wer am Mittwochnachmittag am Bremer Hauptbahnhof mit dem Zug in Richtung Delmenhorst oder Emden unterwegs, muss mit "leichten Verzögerungen" rechnen. Das bestätigte eine Bahnsprecherin dem WESER-KURIER auf Nachfrage.

Die Verzögerungen sind unter anderem auf einen Stellwerksausfall in Delmenhorst zurückzuführen, der laut Deutscher Bahn mittlerweile wieder behoben ist. Außerdem konnte zwischen 13 und 14.45 Uhr die Hunte-Klappbrücke in Oldenburg nicht zugeklappt werden. Auch dieses Problem wurde mittlerweile gelöst, wie es von der Deutschen Bahn heißt. "Es läuft alles wieder." (mmi)