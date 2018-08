Eine Oberleitungsstörung sorgt für die Sperrung der Strecke zwischen Bremen und Bremerhaven (Anneke Wortmann)

Nach der Störung einer Oberleitung in Burgdamm ist es am Donnerstagmorgen zu massiven Problemen auf der Bahnstrecke zwischen Bremen und Bremerhaven gekommen. Um 10 Uhr wurde die Strecke wieder freigegeben, jedoch zunächst nur eingelisig. Es könne weiterhin zu Verspätungen kommen, teilte die Bahn mit.

Von der Sperrung betroffen waren der RE8 zwischen Hannover, Bremen und Bremerhaven-Lehe sowie der RE9, der zwischen Osnabrück, Bremen und Bremerhaven-Lehe verkehrt.

Der Oberleitungsschaden hatte am Morgen einen Böschungsbrand in der Straße Marßel am Pellens Park ausgelöst, weil sich die Spannung der Oberleitung auf einen Baum übertragen hatte. Das erklärt ein Sprecher der Feuerwehr Bremen. Das Feuer sei gegen 7.30 Uhr gemeldet worden und ist inzwischen gelöscht. 26 Einsatzkräfte seien vor Ort im Einsatz gewesen. (sei/var)

++ Diese Meldung wurde um 10.00 Uhr aktualisiert. ++