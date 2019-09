Bakery Jatta steht seit Juli 2016 beim HSV unter Vertrag. Sein Marktwert liegt laut dem Internetportal Transfermarkt.de bei 2,5 Millionen Euro. (Christian Charisius/DPA)

Der Wirbel um die Identität von Fußballprofi Bakery Jatta vom Hamburger Sportverein schien beendet. Doch nun beschäftigt sich die Bremer Polizei mit seinem Fall und prüft Dokumente, die Hinweise darauf geben könnten, dass der Gambier bei seiner Ankunft in Bremen 2015 einen falschen Namen angegeben hatte. Damals soll er den Bremer Behörden eine E-Mail-Adresse gegeben haben, die den Namen Bakary Daffeh enthielt. Dokumente, die das beweisen, sollen nun Anfang September aus dem Sozialzentrum Gröpelingen/Walle mit dem Hinweis auf Ungereimtheiten bei der Bremer Polizei eingegangen sein, wie „Bild“ und „Sportbild“ zuerst berichteten. Die Bremer Staatsanwaltschaft bestätigt dem WESER-KURIER, dass sie in Zusammenarbeit mit der Bremer Polizei neue Informationen im Fall Jatta begutachtet. „Es gibt kein Ermittlungsverfahren. Aber wir prüfen diese Angelegenheit“, sagt Frank Passade, Sprecher der Staatsanwaltschaft.

Ehemalige Tainer identifizierten Jatta als Daffeh

Wäre die wahre Identität von Jatta tatsächlich Bakary Daffeh, hätte sich der damals nach eigenen Angaben 17-Jährige in Bremen nicht nur mit falschem Namen angemeldet, sondern sich auch zweieinhalb Jahre jünger gemacht und damit seinen damaligen Status als unbegleiteter minderjähriger Flüchtling möglicherweise zu Unrecht erhalten. Nach „Sportbild“-Recherchen hatten zwei seiner ehemaligen Trainer Jatta anhand von Fotos als Daffeh identifiziert; zudem fehlt seit der Ankunft Jattas in Deutschland jede Spur von Daffeh in Gambia. Das inzwischen für den Zweitliga-Fußballer zuständige Bezirksamt Hamburg-Mitte hatte die Akte Jatta nach den Medienberichten über die Zweifel an seiner Identität am 2. September geschlossen, nachdem der Stürmer eine beglaubigte Kopie seiner Geburtsurkunde nachgewiesen hatte.

Jatta selbst hatte sich erst vor wenigen Tagen bei Instagram zu Wort gemeldet und sich bei den Fans und dem HSV für die Unterstützung während der von ihm als „Hexenjagd“ empfundenen Zeit bedankt. Zu den aktuellen Entwicklungen wollte sich HSV-Trainer Dieter Hecking am Freitag auf der Pressekonferenz vor dem Spiel gegen Aue am Sonntag nicht im Detail äußern. Man vertraue auf die behördlichen Entscheidungen, heißt es in einem Statement des HSV-Vorstands.

Nach Angaben von Rose Gerdts-Schiffler, Sprecherin der Innenbehörde, war Jatta 2015 in Bremen ohne Papiere angekommen, hatte diese aber nachgereicht. Die Bremer Behörden hätten damals keine Auffälligkeiten gefunden. „Inzwischen ist seine Akte in Hamburg“, sagt Gerdts-Schiffler. Dort hat Jatta durch den HSV-Vertrag eine Aufenthaltserlaubnis zum Zweck der Erwerbstätigkeit – im Fall einer Abschiebung aufgrund der falschen Angaben wären die dortigen Behörden zuständig. Laut Bernd Schneider, Sprecher des Bremer Sozialressorts, gehe man Hinweisen auf falsche Altersangaben grundsätzlich nach. Die Ermittlungsergebnisse seien dann ausschlaggebend dafür, ob Leistungen zurückgefordert werden und Strafanzeige wegen Betrugs erstattet werde.