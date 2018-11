Balanceübungen auf dem Roller: Die Lehrerinnen Simone Beilmann (vorne) und Maria-Kristin Roloff. (Frank Thomas Koch)

Eine Lehrerin fährt gegen eine kleine Wegbegrenzung und fällt. Sofort bildet sich eine Rollertraube um sie auf dem windigen Hof der Grundschule an der Paul-Singer-Straße in der Neuen Vahr Nord. Sie steht lachend auf. Nicht jede Lehrkraft bei dem kostenlosen „Roller-Fit-Workshop“ am Freitag ist mit dem metallischen Tretroller vertraut.

Maria-Kristin Roloff gleitet dagegen schon aufrecht über den windigen geteerten Schulhof. Sie unterrichtet Mathematik, Deutsch und Sachunterricht an der Grundschule Lemwerder in Niedersachsen. Zur Rollerfortbildung der ADAC-Stiftung komme sie aus Interesse. In ihrer ersten Klasse wolle sie gern mit den Rollern üben.

Insgesamt 15 Lehrerinnen und Lehrer fahren mit Roloff im Slalom um kleine bunte Kegel, angeleitet von der Rollertrainerin Daniela Watzke, die Teil des Projekts „Roller Fit“ ist. Hier auf dem Feld nennt sie sich „Dani“. Das „i“ am Ende gibt sich auch ihr Chef, der Projektleiter Oliver „Olli“ Mai von Olima Sport. Er bietet die Rollerworkshops in diesem Jahr, dem Pilotjahr, erstmalig in insgesamt zwölf Städten an.

Bezahlt wird die Fortbildung von der ADAC-Stiftung. Nach Bremen ist sie auch von der Bremer Senatorin für Kinder und Bildung bestellt worden. Die Senatorin sowie die Polizei Bremen, der ADFC, die Landesverkehrswacht und der WESER-KURIER sind Partner der Initiative für Verkehrssicherheit „Aber sicher!“.

Die Initiative will Grundschulkinder auf die Rollen bringen, weil immer mehr Kinder Probleme mit der Radfahrprüfung haben. Während der vorbereitenden Monate fahren viele das erstmals Fahrrad, erklärt Nikola Schroth, Sprecherin der Senatorin für den Fachbereich Grundschule. Als „drängendes Thema“ bezeichnet sie die Fahrerziehung der Kinder. Auf den City-Scootern mache das den Kinder dann sogar Spaß: „Auf den Rollern können die Kinder spielerisch das Fahren lernen“, erklärt Schroth.

Spielerisch lernt auch Roloff, das Gleichgewicht auf dem wackligen Gefährt zu halten. Mit geschlossenen Augen lenkt sie den Roller, während die Sportlehrerin Simone Beilmann von der Grundschule an der Lessingstraße sie schiebt. Dann wird es noch schwieriger: In ihrer nächsten Aufgabe soll die junge Mathelehrerin ihr Bein auf den Lenker von Beilmann legen – und beide sollen fahren. Konzentriert navigieren sie den Konvoi. Nach kurzer Zeit streckt sie ihr Bein durch, fast wie eine Ballerina.

"Kinder haben deutlich weniger Bewegungsstunden"

„Das ist für Erwachsene schon eine schwierige Übung“, sagt die Trainerin Watzke. Denn ihre Körper seien nicht mehr so flexibel und dehnbar wie die der Kinder. Für die Kleinen seien die Balanceaufgaben ganz leicht. Auch für die, die noch keine Fahrerfahrung hätten. Solche Kinder hat auch Beilmann in ihrer Klasse und es werden mehr. In ihrer dritten Klasse seien es einige. Die Ursachen für die fehlende Radelerfahrung seien verschieden: „Einige werden von den Eltern rumchauffiert“, erzählt Beilmann. Zur Schule werden sie mit dem Auto gefahren, manchmal auch aus Krankheitsgründen. Manche Kinder haben kein Fahrrad, „aus finanziellen Gründen“, wie die Sportlehrerin sagt.

Projektleiter Mai vermutet, dass auch die starke Mediennutzung ein Grund für die fehlende Körperkoordination der Kinder sein könnte: „Kinder haben deutlich weniger ­Bewegungsstunden.“ Mit weniger Bewegungserfahrung falle es schwer, den Roller oder das Fahrrad sicher zu beherrschen, erklärt er. Und diese Sicherheit brauchen Kinder nicht nur auf rollenden Gefährten, sondern auch zu Fuß.

Körperliche und kognitive Fähigkeiten sollten nach Angaben der Deutschen Verkehrswacht (DVW) im Straßenverkehr bei Kindern für die Verkehrssicherheit gut entwickelt sein. Denn nur so könnten Kinder Geschwindigkeiten und Entfernungen etwa von Autos realistisch einschätzen. „Man muss die Eltern in die Pflicht nehmen“, sagt DVW-Sprecher Heiner Sothmann. Die Erziehungsberechtigten müssten bei der Verkehrs- und Mobilitätserziehung stets gefragt werden.

Im Kleinkindalter könnten sie etwa mit Laufrädern ihren Nachwuchs an das Rollen heranführen, rät Hannah Simon vom Bremer ADFC. Laufräder würden auch gleich das zweibeinige Fahren üben, statt wie beim Roller, das einseitige Treten, erklärt sie. Das sei wiederum für das Fahrrad besser. Wenn die Kinder jedoch bereits älter sind, etwa im Grundschulalter, wären sie aus dem Laufrad herausgewachsen. Dann sei Unterricht auf den Rollern gut: „Roller-Unterricht ist total sinnvoll, um alle auf den gleichen Stand zu bringen“, sagt Simon.

Zudem ist der Unterricht den Workshop-Veranstaltern zufolge auch gratis für die Lehrkräfte. Die Rollgeräte können sie bei der Verkehrsschule in der Vahr und bei der Verkehrsschule Nord ausleihen. Die Kinder der Grundschule an der Paul-Singer-Straße könnte man wohl dafür begeistern. Sie stehen bereits neugierig vor dem Anhänger des Roller-Fit-Projekts. Einige wollen sich schon Roller greifen, andere verstellen bereits die Kegel, bis der Schulleiter sie vertreibt.