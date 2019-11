Ibrahim Miri war illegal nach Deutschland eingereist. (Carmen Jaspersen/dpa)

Das Bundesamt für Migration und Flüchtlinge hat den erneuten Asylantrag von Ibrahim Miri abgelehnt. Das berichtet die "Welt" unter Berufung auf Sicherheitskreise.

Der wegen bandenmäßigen Drogenhandels verurteilte Straftäter war am 10. Juli in den Libanon abgeschoben worden – nachdem er bereits viele Jahre lang ausreisepflichtig war. Im Zuge der Aktion „Störung der Nachtruhe des Herrn Miri“, wie sie wohl polizeiintern hieß, sollen Polizisten ihn gegen halb vier nachts in Berlin aus dem Schlaf geholt haben. Mit dem Helikopter ging es für Miri nach seiner Festnahme durch Elitekräfte direkt zum Flughafen Berlin-Schönefeld. Von dort wurde er gegen halb sieben in den Libanon, der als sein Heimatland gilt, ausgeflogen. Vier Stunden später landete er in der Hauptstadt Beirut. Ab diesem Zeitpunkt durfte er Deutschland sieben Jahre lang nicht mehr betreten.

Ende Oktober tauchte er wieder in Bremen auf, stellte einen Asylantrag und wurde festgenommen. Ein Amtsgericht ordnete Abschiebehaft bis zum 2. Dezember an. Bundesinnenminister Horst Seehofer nahm die Rückkehr des Clan-Chefs als Anlass für einen Vorstoß. Er wies die Polizei an, die Grenzen verstärkt zu kontrollieren. Nach „Bild“-Informationen ist auf Landstraßen an den Grenzen mit Kontrollposten zu rechnen, außerdem solle die Schleierfahndung ausgeweitet werden. (dpa/jfj)