Beim Asyl-Skandal in Bremen kommen immer mehr Details ans Licht. (dpa)

Unter den Asylbewerbern, deren Dokumente in der Außenstelle Bremen des Bundesamts für Migration und Flüchtlinge (Bamf) nicht ordnungsgemäß geprüft wurden, soll auch ein Mann gewesen sein, dessen Papieren im Gebiet der Terrormiliz Daesch ausgestellt worden waren. Die langjährige Leiterin soll in einem weiteren Fall ihren Mitarbeiter angewiesen haben, die Papiere eines Bewerbers nicht zu untersuchen - die Papiere waren jedoch gefälscht, wie sich später herausstellen sollte. Dies berichtete am Freitagnachmittag Spiegel online unter Berufung auf Ermittlungen der Bremer Staatsanwaltschaft gegen die ehemalige Leiterin der Außenstelle. Demnach könnten durch die vermuteten jahrelangen Unregelmäßigkeiten in dieser Behörde schwere Sicherheitsrisiken entstanden sein.

Gegenüber dem WESER-KURIER wollte die Staatsanwaltschaft dies am Freitag weder bestätigen noch dementieren. "Hierzu gibt es im Moment nichts zu sagen", erklärte Pressesprecher Frank Passade.

Bislang wird laut Passade gegen sechs Personen ermittelt. Im Fokus der Staatsanwaltschaft stehen demnach die Leiterin der Bamf-Außenstelle, drei Anwälte, ein Dolmetscher sowie ein Vermittler, der den Kontakt zwischen Asylbewerbern und Anwälten beziehungsweise Dolmetscher hergestellt haben soll. Nach Angaben des Spiegel sollen Dolmetscher und Vermittler für ihre Tätigkeiten Provisionen zwischen 50 und 500 Euro pro Flüchtling eingesackt haben.

Nicht ausschließen wollte Passade, dass sich der Personenkreis, gegen den ermittelt wird, noch erweitert. Was sich ausdrücklich auch auf die Bamf-Außenstelle in Bremen bezieht. Bislang richten sich die Ermittlungen dort allein gegen die ehemalige Leiterin. Gegen sie hatte die Nürnberger Bamf-Zentrale selbst Strafanzeige gestellt. Man werde im Zuge der Ermittlungen aber natürlich auch schauen, wer in der Behörde sonst noch in die Entscheidungen eingebunden gewesen war, erklärte Passade.

In der Sache geht es wie berichtet um den Vorwurf, dass die frühere Leiterin des Bamf in Bremen zwischen 2013 und 2016 mindestens 1200 Menschen Asyl gewährt haben soll, obwohl die Voraussetzungen dafür nicht vorlagen. Insgesamt sollen nun 4568 Entscheidungen der Behörde noch einmal überprüft werden.