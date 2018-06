Die Wohnungen der Beschuldigten in der Bamf-Affäre wurden erneut durchsucht. (dpa)

Wie die Staatsanwaltschaft Bremen mitteilt, wurden am Donnerstag die Wohnungen von zwei der sechs Personen durchsucht, die in der Affäre um das Bundesamt für Migration und Flüchtlinge (Bamf) unter Verdacht stehen. Auch die Wohnung der ehemaligen Leiterin der Bamf-Außenstelle in Bremen, Ulrike B., sei darunter gewesen.

Bei den Durchsuchungen sollten Mobiltelefone und Datenträger sichergestellt werden, aus denen sich Hinweise zur Aufklärung der Vorwürfe ergeben, so der Sprecher der Staatsanwaltschaft.

Zuletzt hatten NDR und Radio Bremen berichtet, dass in Bremen offenbar doch weniger falsche Asylentscheide erteilt wurden als gedacht. Damit kamen Zweifel an den Vorwürfen gegen die Bremer Außenstelle auf. (ech)