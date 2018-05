Jutta Cordt, Präsidentin des Bundesamts für Migration und Flüchtlinge (Bamf) (dpa)

Wegen der Affäre um unrechtmäßige Asylbescheide der Bremer Außenstelle des Bundesamtes für Migration und Flüchtlinge (Bamf) gibt es am Freitag um 12 Uhr ein Krisentreffen in Bremen. Es soll um offene Fragen in dem mutmaßlichen Skandal gehen. Erwartet werden eine Delegation des Bundesinnenministeriums, Bamf-Präsidentin Jutta Cordt sowie Bremens Innenstaatsrat Ehmke. Bremens Innensenator Ulrich Mäurer wird an dem Treffen nicht teilnehmen. Er ist zeitgleich bei dem Nato-Treffen in Warschau.

Pressestatements im Anschluss an das Gespräch sind nach Angaben des Bremer Innenressorts nicht geplant. Das Bundesinnenministerium hatte in der Affäre Forderungen nach einer Abberufung von Bamf-Chefin Cordt zunächst zurückgewiesen.

Die Bremer Außenstelle darf bis zum Abschluss der Ermittlungen keine weiteren Asylentscheide mehr erstellen. Dieses Verbot hatte Bundesinnenminister Horst Seehofer (CSU) am Mittwoch ausgesprochen. Derzeit beschäftigen sich die rund 50 Mitarbeiter der Außenstelle mit Schulungen. Ihre Zugriffe zu den IT-Fachverfahren seien gesperrt, teilte das Bamf in Nürnberg mit.

Die Verteilung der Schutzsuchenden erfolge wie bisher, entsprechend der Quote des Königsteiner Schlüssels auch weiterhin für das Bundesland Bremen. Die in Bremen untergebrachten Asylsuchenden werden zur Asylverfahrensbearbeitung in das Ankunftszentrum Bad Fallingbostel (Landkreis Heidekreis) geladen und dorthin mit Bussen gebracht, hieß es weiter. Die Länder Niedersachsen und Bremen seien informiert worden. (dpa)