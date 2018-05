Die versetzte Bamf-Leiterin Josefa Schmid. (Karsten Klama)

Bundesinnenminister Horst Seehofer (CSU) ist im Skandal um möglicherweise manipulierte Asylbescheide in tausenden Fällen ein gesuchter Gesprächspartner. Bremens Innensenator Ulrich Mäurer (SPD) hatte einen Besuch Seehofers in Bremen gefordert, um Aufklärung zu erhalten. Josefa Schmid, die kürzlich vom Bundesamt für Migration und Flüchtlinge (Bamf) als Leiterin der Bremer Außenstelle abgezogen und in ihre bayerische Heimat versetzt worden war, wandte sich nach Informationen des RedaktionsNetzwerks Deutschland (RND) schon am 1. März an Seehofer, der damals noch bayerischer Ministerpräsident war.

Ehemaliger syrischer Soldat eingereist - vom Verfassungsschutz beobachtet

In mehreren E-Mails an sein Vorzimmer habe sie um Hilfe gebeten und vom „größten Flüchtlingsskandal der Republik“ geschrieben. Schmid wolle "nicht in einer Behörde arbeiten, die es durch das Bremer ,Schlupfloch‘ jahrelang billigend in Kauf nimmt, dass aufgrund der dort nicht vorgenommenen ED-Behandlungen (erkennungsdienstliche Behandlung, d. Red.) auch Intensivtäter aus der organisierten Kriminalität und Gefährder in unser Land kommen. Wie meine Recherchen in Bremen in den vergangenen Wochen vor Ort ergaben, ist dies aber leider dadurch bereits geschehen." Nach RND-Informationen bezog sich Schmid auf den ehemaligen syrischen Berufssoldat und Geheimdienstmitarbeiter Muhammad M.. Er soll ohne eingehende Prüfung unter Schmids Vorgängerin, gegen die die Staatsanwaltschaft ermittelt, einen Schutzstatus erhalten haben. Der Verfassungsschutz hatte M. zuvor beobachtet.

Dazu sagt Rose Gerdts-Schiffler, Sprecherin der Bremer Innenbehörde gegenüber dem WESER-KURIER:„Wir können diese Meldung weder bestätigen noch dementieren. Aber wir würden das alles auch sehr gerne sehr genau wissen, zumal es sich um Vorgänge handeln könnte, die uns als Sicherheitsbehörde treffen. Wir haben am Montag nochmal Kontakt zum Innenministerium aufgenommen und bekräftigt, dass wir einen umfassenden Bericht erwarten.“ Mäurer hatte vergangene Woche erklärt, dass es unerträglich sei, dass das betroffene Bundesland sowie seine eigene Behörde die neuesten Entwicklungen in dem Skandal regelmäßig nur aus den Medien erführen.

Schmid wehrt sich vor dem Oberverwaltungsgericht

Nach ihrer Versetzung nach Deggendorf hat sich auch Schmid erneut an Seehofer gewandt und um ein persönliches Gespräch gebeten. Sie möchte mit ihm über das Vorgehen der Bamf-Zentrale in Nürnberg und die Vorfälle in der Bremer Außenstelle sprechen. Das bestätigten Bamf-Kreise dem WESER-KURIER. Schmid wehrt sich inzwischen vor dem Oberverwaltungsgericht gegen ihre Versetzung und will dort in dieser Woche ihre Stellungnahme einreichen. Am Mittwoch soll sie bei der Staatsanwaltschaft als Zeugin aussagen, allerdings würde ihre Versetzung, durch die sie den Zugang zu ihrem Büro und damit zu relevanten Daten verloren hatte, ihre Aussage erschweren. Das hatte Schmid gegenüber der Passauer Neuen Presse gesagt.