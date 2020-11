Die Bremer Außenstelle des Bundesamtes für Migration und Flüchtlinge (Bamf). (Mohssen Assanimoghaddam /dpa)

Wächst sich der sogenannte Bremer Bamf-Skandal zu einer Affäre von Justiz und Polizei aus? Zu diesem Schluss könnte ein Vorgang führen, den ein anonymer Hinweisgeber ausgelöst hat. Er behauptet, dass in dem Verfahren gegen die drei Beschuldigten wegen mutmaßlich manipulierter Asylbescheide entlastendes Material bewusst beiseite gelassen wurde. Der Hinweisgeber soll nach Informationen der „Süddeutschen Zeitung“ selbst zu den Ermittlern gehört haben. Die Staatsanwaltschaft ermittelt jetzt wegen Urkundenunterdrückung – sie geht damit quasi gegen sich selbst vor.

„Der Hinweis ist Ende Juni beim Landgericht eingegangen“, erklärte auf Anfrage Frank Passade, Sprecher der Staatsanwaltschaft. Seither seien bereits mehrere Zeugen vernommen worden. Im Fokus steht die Arbeit der Ermittlungsgruppe „Antrag“. Sie war in Spitzenzeiten mit bis zu 40 Beamten besetzt und hat sich mehr als ein Jahr lang mit den Vorgängen der Bremer Außenstelle des Bundesamtes für Migration und Flüchtlingen (Bamf) in Vegesack beschäftigt. Das Ergebnis ist Grundlage der Anklage gegen die ehemalige Leiterin der Bamf-Filiale und zwei Rechtsanwälte aus Hildesheim und Oldenburg, die in den Jahren zwischen 2014 und 2018 gemeinsam Flüchtlingen ohne Rechtsgrundlage einen Schutzstatus beschafft haben sollen.

Das Landgericht hatte die Anklage in der vergangenen Woche nach langer Prüfung nur in den wenigsten Punkten zur Hauptverhandlung zugelassen. Ob die Staatsanwaltschaft gegen diese Entscheidung Widerspruch einlegt, war am Mittwoch kurz vor Ablauf der Frist noch offen.

Nur eine Staatsanwaltschaft

Dass die Ankläger nun gegen ihre eigene Ermittlungsgruppe ermitteln, ist für Passade ohne Alternative. „In einem Flächenstaat wäre das möglicherweise anders, aber wir haben nun mal nur die eine Staatsanwaltschaft“, sagte der Behördensprecher. Für die Aufklärung der Vorwürfe aus dem anonymen Schreiben werde aber eine andere Abteilung eingesetzt, nicht dieselbe also, die mit der Gruppe „Antrag“ zusammengearbeitet habe. Genauso sei es bei der Polizei. Dort würden Beamte der Internen Ermittlung die Überprüfung übernehmen.

Für den Flüchtlingsrat hat sich der Bamf-Skandal nach der jüngsten Entwicklung endgültig als „Kampagne gegen das Recht auf Asyl entlarvt“, wie es in einer Mitteilung heißt. Die Fraktion der Linken in der Bürgerschaft will wegen der Vorwürfe im Rechtsausschuss des Parlaments Akteneinsicht beantragen.